شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ زبائن مطعمها الجديد بالعمل كموظفة “ويتر” ومعلق ساخر: (لو قالت لي تطلب شنو أقول ليها بطلب إيدك)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بمقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة الشهيرة إيمان الشريف, وهي تعمل كموظفة “ويتر”, داخل مطعمها الجديد بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهرت الفنانة وهي تشرف بنفسها على طلبات زبائن مطعمها عبر تسجيل طلباتهم من الأكل والشرب من أجل تجهيزهم لهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور ظهور المطربة الشهيرة كموظفة “ويتر”, بتعليقات ساخرة أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (لو قالت لي تطلب شنو أقول ليها بطلب إيدك).

محمد عثمان _ النيلين