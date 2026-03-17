رسميًا.. أبل تودع طرازين شهيرين من آيفون نهائيًا

أضافت شركة أبل هاتفي آيفون 4 وآيفون 5 إلى قائمة “المنتجات القديمة”، وهي إحدى قائمتين تحتفظ بهما الشركة لإدارة عمليات الإصلاح وقطع الغيار لمنتجاتها.

وقامت “أبل” بنقل آيفون 5 وآيفون 4 بسعة 8 غيغابايت من قائمة “المنتجات العتيقة” إلى قائمة “المنتجات القديمة” يوم الاثنين، بحسب تقرير لموقع “MacRumors” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

ويعني هذا أن “أبل” لن توفر قطع غيار أو خدمات الإصلاح لهذين الهاتفين بعد الآن.

عادةً ما تضيف “أبل” جهاز إلى قائمة “المنتجات العتيقة” بعد خمس سنوات من توقف الشركة عن بيعه، وينتقل إلى قائمة “المنتجات القديمة” بعد سبع سنوات من توقف الشركة عن بيعه عبر متاجرها الإلكترونية أو التقليدية.

تعتمد خدمة الأجهزة العتيقة على توفر قطع الغيار، بينما لا تتلقى الأجهزة المدرجة في قائمة “المنتجات القديمة” أي قطع غيار أو خدمات إصلاح من “أبل”.

أُطلق هاتف آيفون 4 بسعة 8 غيغابايت في عام 2011، وسُحب من قنوات توزيع “أبل” في عام 2013. وبينما انتقلت معظم إصدارات آيفون 4 الأخرى إلى قائمة “المنتجات القديمة”، بقي هاتف آيفون 4 بسعة 8 غيغابايت مدرجًا في قائمة “المنتجات العتيقة” حتى التحديث الأخير.

أما هاتف آيفون 5، فقد أُطلق عام 2012، وتوقف إنتاجه عام 2013، ثم أُضيف إلى قائمة “المنتجات العتيقة” في عام 2018. وكان أول هاتف آيفون مزود بمنفذ لايتينينغ، كما تصدّر قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العالم لفترة وجيزة بعد إطلاقه.

ورغم أن كلا الهاتفين مدرجان الآن ضمن قائمة الأجهزة القديمة لدى “أبل”، فإن بعض مزودي خدمات الصيانة الخارجيين قد يتمكنون من إصلاحهما. لكن تجدر الإشارة إلى أنهم قد لا يمتلكون قطع غيار أصلية.

