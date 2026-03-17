بالصور.. في صدفة غريبة تدل على الحب بينهما.. مخرج درامي سوداني يفارق الحياة في نفس اليوم الذي رحلت فيه زوجته الممثلة مشاعر سيف الدين

2026/03/17
نعى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, المخرج الدرامي, والإذاعي, عماد الدين احمد يوسف, المعروف بعماد المغربي, الذي فارق الحياة الشهر الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق نشطاء بارزون لصدفة غريبة, في تاريخ وفاة المخرج الدرامي, عماد المغربي.

ووفقاً لما أورد الناشط والشاعر الزين عبد الماجد, فإن المخرج توفي في يوم 6 فبراير 2026, ويصادف هذا اليوم يوم وفاة زوجته الممثلة مشاعر سيف الدين.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن الممثلة مشاعر سيف الدين, زوجة الراحل عماد المغربي, كانت قد رحلت في يوم 6 فبراير 2026, من العام 2018.

محمد عثمان _ النيلين

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

