بتفاصيل دقيقة.. ناسا تنشر صورا جديدة للكواكب

نشرت الوكالة الفضائية “ناسا” مؤخرا صورا جديدة مذهلة تُظهر كواكب النظام الشمسي بتفاصيل مذهلة إذ أظهرت تغييرات كثيرة.

الكواكب بأشكال مميزة

فقد اتضح أن صور الكواكب تحسّنت بشكل ملحوظ مع مرور السنوات، وتطور تقنيات الكاميرات، حيث يمكن أن تكون الصور الجديدة الأوضح إطلاقا، خصوصا وأنها أظهرت الكواكب بتفاصيل دقيقة للغاية.

كما شملت اللقطات كواكب نظامنا الشمسي، بما فيها كوكب الأرض، وبدا الأخير جميلا بشكل خاص.

ففي صورة الأرض، ظهر كل شيء، من العواصف والغيوم إلى التضاريس الخضراء الممتدة عبر مختلف القارات.

كذلك أطل كوكب المشتري مذهلاً بنفس القدر، حيث ظهرت عواصفه بوضوح تام.

أما المدهش، فكان زحل، حيث بدت حلقات الكوكب أكثر وضوحا من أي وقت مضى، بفضل دقة الصورة العالية للغاية.

وباعتباره ثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، فلا عجب أن يبدو زحل بهذا الجمال.

NASA’s Parker Solar Probe just did it again. ☀️ On March 11th, it completed its 27th close approach to the Sun, flying just 3.8 million miles from the solar surface at a blistering and record-matching 430,000 mph. New data drops March 18: https://t.co/Zdq8txfCO9 pic.twitter.com/LNdVpXYs59 — NASA Science (@NASAScience_) March 16, 2026

فيما بدا أورانوس قاحلاً على الرغم من أنه الكوكب السابع من الشمس، وهو عملاق جليدي يتكون في معظمه من الماء والأمونيا والميثان، لكنه ظهر ككرة زرقاء عملاقة خالية تماما من أي شيء.

كذلك بدا عطارد والزهرة نابضين بالحياة والألوان، وبرز عطارد بشكل خاص، وكأنه يتلألأ تحت الضوء.

أما كوكب الزهرة فبدا كأنه كرة رخامية متعددة الألوان.

ويعد الزهرة ثاني أقرب كوكب إلى الشمس، ويُطلق عليه غالبا لقب “توأم” أو “شقيق” الأرض.

نوعان من الكواكب

يذكر أن الكواكب تنقسم بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين: الكواكب الكبرى، وهي كواكب عملاقة مكونة من غازات منخفضة الكثافة، وكواكب أصغر ذات طبيعة صخرية، مثل كوكب الأرض.

وقد عرَّف الاتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور في مدارٍ حول نجم أو بقايا نجم في السماء، وهو كبير بما يكفي ليصبح شكله مستديرا تقريبا بفعل قوة جاذبيته، ولكنه ليس ضخماً بما يكفي لدرجة حدوث اندماج نووي حراري ويستطيع أن يخلي مداره من الكواكب الجنينية أو الكويكبات.

العربيه نت