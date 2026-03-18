روتين العناية المثالي بالبشرة في استقبال الربيع

تتعرض البشرة خلال الشتاء للعديد من العوامل الخارجية المؤذية كالبرد، والرطوبة، والرياح، مما يجعلها تبدو باهتة وفاقدة للحيوية في نهاية هذا الفصل. ولذلك فهي تحتاج في استقبال الربيع إلى إجراء تعديلات جوهرية على روتين العناية بها.

من الضروري أن يتناسب روتين العناية الربيعي بالبشرة مع نوعها وحاجاتها كي يصلح ما أفسده الشتاء.

البشرة العادية

تعتبر البشرة العادية نوعاً نادراً للغاية من أنواع البشرة. وهي تحتاج إلى الحفاظ على توازنها وضمان انتقال سلس من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، منعاً لجفافها ولمعانها. ولذلك ينصح بأن يتضمن روتين العناية بها:

• تنظيف عميق مرتين أسبوعياً، على أن يتم استبدال غسول الوجه المعتاد خلاله بغسول مقشر لطيف ينظف البشرة وينقيها في الوقت نفسه، ثم استخدام قناع منقي يعيد للبشرة إشراقها.

• الاستعانة بحمض الغليكوليك لمفعوله المجدد. فهو يزيل الخلايا الميتة ويملس البشرة إذا تم استعماله كمكون فعال نقي لمدة أقصاها 4 أسابيع. ينصح بتطبيق مصل غني بهذا الحمض مساءً على بشرة نظيفة وجافة تماماً.

• اعتماد علاج منشط للبشرة باستخدام الفيتامين C أو السبيرولينا على شكل أمبولات أو مصل تستعمل قبل المرطب مباشرةً. وتجدر الإشارة إلى أن الفيتامين C وحمض الغليكوليك مكونان لا يتوافقان مع بعضهما البعض. ولذلك، ينصح باستخدام مصل الفيتامين C صباحاً والمنتج الذي يحتوي على حمض الغليكوليك مساءً.

• استبدال المرطب الشتوي الغني الذي تستعملونه بمرطب رقيق تكون صيغته هلامية ومعززة بحمض الهيالورونيك لمنح البشرة انتعاشاً فورياً.

البشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى التغذية المكثفة بسبب افتقارها للزيوت الطبيعية. وهي تحتاج أيضاً في بداية الربيع إلى تخليصها من السموم وتزويدها بالعناصر الغذائية التي تقوي حاجزها الواقي. ولذلك ينصح بأن يتضمن روتين العناية بها:

• استعمال مقشر كيميائي يزيل الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. ينصح باستعماله مرة كل أسبوع أو أسبوعين للحفاظ على توازنها وتفتيح لونها دون التسبب بأي تحسس.

• تطبيق قناع مغذي بعد كل تقشير. يساهم هذا القناع في تزويد البشرة بمكونات نشطة مغذية تحارب جفافها وتؤمن لها ما تحتاجه من ترطيب.

• اختيار مستحضرات عناية رقيقة في الصباح ومنتجات أكثر ترطيباً في المساء، فاستخدام المصل والكريم مرتين يومياً أمر ضروري للغاية في حالة البشرة الجافة. من الضروري أيضاً اختيار مستحضرات ذات تركيبات متوازنة للحصول على بشرة مشرقة وتعزيز نضارتها. وتعتبر مضادات الأكسدة مثل الفيتامين C وE خياراً ممتازاً للعناية بالبشرة الجافة خاصةً إذا تم دمجها مع مكونات مغذية مثل زبدة الشيا.

البشرة الدهنية

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس يزيد إنتاج الدهون في البشرة بنسبة 10 بالمئة. وهذا ما يفسر زيادة لمعان البشرة الدهنية مع بداية فصل الربيع. ولذلك ينصح بأن يتضمن روتين العناية بها:

• تنظيف لطيف كل مساء يخلص البشرة من الشوائب والزيوت المتراكمة على سطحها، وينصح بتجنب المنتجات القاسية التي تحتوي على كحول كونها تسبب تهيج البشرة وتحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الدهون.

• تقشير لطيف يخلص البشرة الدهنية من لمعانها. ينصح في هذه الحالة باستعمال مقشر كيميائي يليه استخدام قناع منقي غني بمكونات مرطبة.

• الاستعانة بحمض الساليسيليك على شكل مصل يستعمل لمدة شهر تقريباً على بشرة نظيفة وجافة تماماً. فهو يساهم في تنظيم الإفرازات الدهنية الزائدة ويعمل على تنعيم ملمس البشرة.

• تحتاج البشرة الدهنية إلى الترطيب، خاصةً عند استعمال مكونات فعالة قوية مثل حمض الساليسيليك. ينصح باختيار كريم مرطب لا يسبب الزيوان، يحتوي على مكونات نشطة مضادة للبكتيريا ومنقية لمنع لمعان البشرة وتقليل الشوائب مع ضمان ترطيبها.

البشرة المختلطة

تواجه البشرة المختلطة في نهاية الشتاء المشاكل نفسها التي تواجهها البشرة الدهنية، مع فارق رئيسي واحد هو أن الإفراز الزائد للدهون يتركز في المنطقة الوسطية من الوجه أي على الجبين، والأنف، والذقن فيما تبقى منطقة الخدين جافة. ولذلك ينصح بأن يتضمن روتين العناية بها:

• تقسيم البشرة إلى مناطق ومعالجة كل منها وفق حاجاته، كأن يتم استعمال مصل مضاد للشوائب على المنطقة المتوسطة من الوجه واستعمال كريم على باقي الوجه، يتم اختياره بتركيبة مرطبة أو مغذية حسب احتياجات البشرة.

• تحتاج البشرة المختلطة إلى استعمال منتجات لطيفة تحافظ على توازنها وتعالج جفاف جوانب الوجه مع ضبط الإفرازات الزهمية في منطقة الوسط.

