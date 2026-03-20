زاخاروفا: أي تصعيد صاروخي من قبل طوكيو تجاه الأراضي الروسية ستقابله إجراءات مضادة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة للحفاظ على قدراتها الدفاعية في حال أقدمت اليابان على شراء صواريخ “توماهوك” الأمريكية.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية الأربعاء، إن “ظهور تهديدات صاروخية إضافية للأراضي الروسية سيستدعي حتما ردا من جانبنا، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ تدابير تعويضية للحفاظ على المستوى المناسب من الجاهزية والقدرة الدفاعية”.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو علّقت مرارا في السابق على نهج طوكيو الرسمي، معتبرة أنه يتضمن خطوات متتالية نحو إعادة عسكرة البلاد، بما في ذلك اقتناء منظومات هجومية مثل صواريخ كروز، التي “لا يمكن تصنيفها ضمن الأسلحة الدفاعية”.

وأشارت إلى أن القيادة اليابانية، إذا كانت لا تريد أن تجد نفسها في الوضع الذي واجهته خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، فعليها “استخلاص دروس التاريخ” والالتزام بأحكام الدستور الوطني التي ما زالت سارية وتعكس مبادئ سلمية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو تنبه الجانب الياباني بانتظام إلى التداعيات السلبية للتوسع المتسارع في الإنفاق العسكري، موضحة أن ذلك ينطبق بشكل خاص على مشتريات الأسلحة التي يمكن أن تمثل، من الناحية المحتملة، تهديدا للأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك روسيا.

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تصريحاتها بالقول إن هذا المسار ينعكس بصورة سلبية للغاية على الاستقرار الإقليمي والعالمي، ويؤدي إلى تصاعد غير مرغوب فيه للتوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن تحفيز جولة جديدة من سباق التسلح.

المصدر: تاس