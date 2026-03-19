شاهد بالفيديو.. مليشيا الدعم السريع تهدي فنانة “سيارة” بعد أن اتهمت أفراد المليشيا بسرقة منزلها ومنازل المواطنين بالفاشر وساخرن: (العربية مشفشفة يا فنانة)

فاجأت مليشيا الدعم السريع, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بنشرها مقطع فيديو أثار سخرية واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام إعلام المليشيا بتصوير مقطع وثق للحظة تكريمهم لفنانة شعبية تقيم بمدينة الفاشر.

المليشيا قامت بمنح الفنانة “حليمة ساسا”, سيارة في احتفال مصغر وسط إعجاب الفنانة التي عبرت عن سعادتها بهذا التكريم مشيدة بحكومة تأسيس, على رأسها “حميدتي”.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “حليمة ساسا”, كانت قد اتهمت أفراد المليشيا في وقت سابق بسرقة منزلها ومنازل المواطنين بالفاشر.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, من جانبه قابل المقطع بتعليقات ساخرة أبرزها: (أعملي حسابك العربية مشفشفة يا فنانة).

محمد عثمان _ النيلين