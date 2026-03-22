«الترمل الإلكتروني».. موجة من الحزن تجتاع مواقع التواصل الاجتماعي في الصين لفقدان الشركاء الافتراضيين بسبب التحديثات

اجتاحت موجة من «الحزن الإلكتروني» مواقع التواصل الاجتماعى في الصين، إذ ينعى الشباب شركاءهم من الذكاء الاصطناعي الذين «أُلغوا» ​​فجأةً بسبب تحديثات النظام أو حُذفوا تمامًا نتيجةً لإغلاق الخوادم.

وتُعرف هذه الظاهرة الغريبة بـ«الترمل الإلكتروني»، إذ يكتب المستخدمون المفجوعون رثاءً على مواقع التواصل الاجتماعى، في ظل تحول قطاع التكنولوجيا من «الرفقة العاطفية» إلى الكفاءة الباردة والحسابية، بحسب ما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وغالبًا ما يبدأ الإعجاب بالذكاء الاصطناعى بدافع الفضول أو التسلية، لكن مع استمرار المحادثات، يجد الكثيرون أنفسهم متأثرين بشريكهم من الذكاء الاصطناعى.

ويقول بعض المستخدمين إن الذكاء الاصطناعى، مقارنةً بالعلاقات العاطفية الحقيقية مع الأصدقاء أو العائلة، يجعلهم يشعرون «بالحب غير المشروط»، ويوضح آخرون أن العلاقة تبدو مثالية لدرجة تكاد تكون مفرطة، ويتساءلون كيف يمكن لأي شخص أن يتقبل عيوب العلاقات العاطفية في العالم الحقيقي.

وتنقسم تطبيقات المواعدة القائمة على الذكاء الاصطناعى عمومًا إلى فئتين: الأولى توفر شخصيات افتراضية مصممة مسبقاً، بينما تتيح الثانية للمستخدمين إنشاء شركاء الذكاء الاصطناعى الخاصين بهم.

المصري اليوم