كريم قاسم: شخصيتي في “مناعة” من أكثر الأدوار المركبة التي قدمتها

يعد الفنان كريم قاسم من الممثلين الذين حرصوا منذ بداية ظهورهم على اختيار أدوار تحمل طابعاً مختلفاً وتمنحه مساحة حقيقية للتجريب والبحث داخل الشخصية. فمنذ انطلاقته في الدراما والسينما، استطاع أن يلفت الانتباه بقدرته على التنقل بين أنماط متعددة من الأدوار، ما بين الشخصيات الاجتماعية القريبة من الواقع، والأدوار المركبة التي تتطلب بناءً نفسياً دقيقاً.

وخلال مسيرته الفنية، شارك كريم قاسم في عدد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، حيث عرف باهتمامه بتفاصيل الشخصية التي يقدمها، وسعيه الدائم إلى تقديم أدوار تحمل قدراً من العمق الإنساني. وقد ساعده هذا التوجه على بناء مسار فني يعتمد على الاختيارات المختلفة، بعيداً عن التكرار أو القوالب الجاهزة.

شخصية شعبية من الثمانينيات

وفي أحدث مشاركاته الدرامية، أطل كريم قاسم على الجمهور من خلال مسلسل “مناعة”، الذي نافس ضمن أعمال الموسم الرمضاني، وشارك في بطولته إلى جانب الفنانة هند صبري. ويتناول العمل قصة تدور أحداثها في فترة الثمانينيات، حيث تتشابك مصائر عدد من الشخصيات في إطار اجتماعي مليء بالصراعات والتحولات الإنسانية.

وخلال أحداث المسلسل جسد كريم قاسم شخصية “منعم”، وهي شخصية تحمل الكثير من التعقيد والتناقضات، ما جعلها تمثل تحديًاً فنياً بالنسبة له. وفي حديثه مع “العربية.نت” ، تحدث كريم عن تفاصيل هذه التجربة والتحضيرات التي خاضها لتقديم الدور.

قال الفنان كريم قاسم إن شخصية “منعم” التي يجسدها في مسلسل “مناعة” احتاجت إلى تحضيرات طويلة قبل بدء التصوير، موضحاً أنه عمل على تغيير ملامحه الخارجية حتى تتناسب مع طبيعة الشخصية والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث. ليقترب أكثر من شكل الشخصيات الشعبية في الثمانينيات.

تناقضات.. وجوانب إنسانية

وأضاف أن شخصية “منعم” تعد من أكثر الشخصيات المركبة التي قدمها، لافتاً إلى أنها تجمع بين جوانب متناقضة، فهي شخصية قد تبدو قاسية أو متمردة في بعض المواقف، لكنها في الوقت نفسه تحمل جانباً إنسانياً يظهر مع تطور الأحداث.

وأشار كريم قاسم إلى أن الشخصية تمر بعدد من التحولات الدرامية خلال المسلسل، حيث تتغير ملامحها تدريجياً مع تصاعد الأحداث، وهو ما منحه مساحة كبيرة للعمل على تطور الأداء من مرحلة إلى أخرى.

كما أوضح أن تجسيده دور شقيق شخصية “غرام” التي تقدمها الفنانة هند صبري، وخلال الأحداث تجمع بينهما علاقة معقدة تتشابك فيها الروابط العائلية مع ظروف الحياة الصعبة التي تدفعهما إلى مسارات مختلفة داخل الأحداث.

وأضاف أن تجربة العمل في مسلسل “مناعة” كانت مميزة بالنسبة له، خاصة بسبب طبيعة القصة التي تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية متعددة، إلى جانب التعاون مع فريق عمل يضم عدداً من الفنانين أصحاب الخبرة.

وتحدث كريم عن كواليسه مع الفنانة هند صبري، مشيراً إلى أن العمل معها كان تجربة مهمة بالنسبة له، لما تتمتع به من خبرة وحضور فني كبيرين، وهو ما انعكس على أجواء العمل داخل موقع التصوير.

