شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور بظهور جديد مع ابنتها

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجدداً بعد عام من الغياب، إثر تعرضها لأزمات صحية متتالية.

نشرت شيرين مقطع فيديو مع ابنتها هنا، عبر حسابها الشخصي على “تيك توك”، وهما تؤديان أغنيتها “أجمل إحساس”، مع ملاحظة تغير طفيف في ملامحها.

علقت هنا قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى وأطيب شعب في الدنيا، وربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم، ولا يحرمني من إني أشوفكم فرحانين بفرحة العيد”.

حقق مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع انقطاع أخبار شيرين عبد الوهاب وعدم تواصلها مع جمهورها لفترة طويلة. جاء الفيديو ليطمئن الجمهور على حالتها الصحية.

تعرضت شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة. خضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.

أكد الطبيب المعالج ضرورة استئصال المرارة جراحياً بشكل عاجل، وهو ما تم بالفعل.

سبق أن تعرضت شيرين لأزمة صحية شديدة في يناير الماضي، استدعت نقلها إلى المستشفى لمعاناتها من التهاب رئوي حاد. وُضعت على أجهزة التنفس حتى تماثلت للشفاء، ثم نُقلت لاحقاً إلى منزل إحدى صديقاتها لاستكمال علاجها، قبل أن تنتقل إلى منزلها برفقة ابنتيها وفريق عملها.

