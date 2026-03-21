الدولار يتجه لهبوط أسبوعي 0.94% رغم ارتفاعه

ارتفع الدولار أمس الجمعة لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.94%، مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من خفضين متوقعين قبل نهاية فبراير إلى احتمال خفض واحد فقط، بسبب مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لتحقيق مكاسب أسبوعية أمام الدولار وتراجع اليورو 0.25% إلى 1.156 دولار لكنه يتجه لزيادة أسبوعية 1.3%، بينما هبط الين 1% إلى 159.30 للدولار مع مكسب أسبوعي 0.24%.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.72% إلى 1.333 دولار مع زيادة أسبوعية 0.84%، واستقر الفرنك السويسري عند 0.788 للدولار متجهاً لارتفاع أسبوعي 0.43%.

وارتفع مؤشر الدولار 0.26% إلى 99.59، لكنه يتجه لأكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر يناير، فيما أبقى المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.99% إلى 0.702، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 0.53% بعد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة دون تغيير، فيما أكد جيروم باول أن تأثيرات الحرب الاقتصادية لا تزال غير واضحة

أخبار24