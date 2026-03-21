“جوجل” تطلق الجيل الجديد من البرمجة التوليدية

أطلقت شركة جوجل نسخة مطوّرة من ميزة “البرمجة التوليدية Vibe Coding” عبر منصة Google AI Studio، لتتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات كاملة باستخدام الأوامر النصية فقط، بالاعتماد على نموذج Gemini 3.1 Pro الذي يتولى تنفيذ المهام التقنية تلقائياً

وتدعم الميزة الجديدة تطوير تطبيقات معقّدة تشمل الألعاب متعددة اللاعبين ومساحات العمل التعاونية، إلى جانب وكيل برمجي جديد باسم Antigravity Agent يقوم باكتشاف احتياجات التطبيق وإنشائها مباشرة عبر تكامل مع خدمات Firebase.

كما توفر المنصة إعداداً تلقائياً لخدمات مثل Cloud Firestore وFirebase Authentication، وربط خدمات خارجية عبر مفاتيح API، إضافة إلى دعم أطر عمل حديثة مثل React وAngular وNext.js. وتشمل التحديثات إمكانية حفظ التقدم واستكمال العمل عبر الأجهزة المختلفة.

وتسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى تسريع بناء التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع دائرة المستخدمين القادرين على تطوير منتجات رقمية دون خبرة برمجية متقدمة

