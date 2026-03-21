شاهد بالصورة.. الناشطة وسيدة الأعمال السودانية رانيا الخضر تخطف الأضواء في ليلة العيد بلقطة على الطريقة الأرستقراطية

نشرت الناشطة وسيدة الأعمال, السودانية, المعروفة رانيا الخضر, صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, في ليلة العيد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت رانيا, الأضواء بالصورة التي قامت بنشرها ولاقت آلاف الإعجابات من متابعيها على فيسبوك.

وكتبت الناشطة التي تمتلك محلات تجميل بالقاهرة, على الصورة: (من الصباح عايزين نلبس المخاوير ونتكشكش ونشيل لينا مبخر عشان نعمل تريند الناس الارستقراطيين لكن عشان نحنا ما فاطرين.. شالتنا نومه صحينا قبل شوية.. المهم متاخرة لكن كل عام والجميع بخير).

محمد عثمان _ النيلين