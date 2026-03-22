خطوبة ملك أحمد زاهر من نجل الإعلامي عمرو الليثي

تستعد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر للاحتفال بخطوبتها على السيناريست شريف الليثي، نجل الإعلامي الكبير عمرو الليثي، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقام الحفل بمنزل العروس، على أن يقتصر الحضور على أفراد العائلتين فقط في إطار من الخصوصية.

وكشفت مدربة التمثيل هدى زاهر، والدة العروس، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، عن تفاصيل هذا الارتباط، مؤكدة أن ابنتها تعرفت على السيناريست شريف الليثي منذ فترة، نظراً لعملهما في نفس المجال الفني ووجود أصدقاء مشتركين بينهما.

وأضافت أن شريف ارتبط مع ملك وتقدم لها رسمياً منذ عدة أيام، وبعد الاتفاق على تفاصيل الزواج، تقرر أن يكون حفل الخطوبة بسيطاً بحضور العائلتين، على أن يتم تنظيم حفل زفاف ضخم لاحقاً يضم نخبة من نجوم الفن والإعلام.

يُعد شريف الليثي واحداً من الكتاب الشباب البارزين، حيث قدم فيلم “زوجة رجل مش مهم” بطولة ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني وإخراج معتز التوني.

يتعاون شريف حالياً مع الفنان أحمد فهمي في فيلم جديد يحمل اسم “الفيل على الدرفيل” بمشاركة أسماء جلال.

كان شريف قد تزوج العام الماضي من نور أمين، ابنة الإعلامي تامر أمين، إلا أن الزواج لم يستمر سوى عدة أشهر قبل أن يعلن انفصالهما.

أما ملك زاهر فقد تألقت مؤخراً في مسلسل “سيد الناس” مع النجم عمرو سعد وريم مصطفى، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي

العربيه نت