“OpenAI” تُطوّر منصة واحدة تجمع أبرز تقنياتها

طورت شركة OpenAI تطبيقًا مكتبيًا جديدًا يحمل الاسم الداخلي “Superapp”، ويجمع بين ChatGPT ومنصة Codex ومتصفح Atlas في تجربة موحّدة، بهدف تبسيط استخدام منتجات الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية أمام أنثروبيك.

ويركّز التطبيق على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI لتمكينه من تنفيذ مهام مستقلة مثل كتابة الأكواد وتحليل البيانات فيما تعمل الشركة على توسيع قدرات Codex قبل دمجه بالكامل في التطبيق الجديد.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة مبادرات أعلنتها OpenAI مؤخرًا، من بينها تطبيق الفيديو Sora وصفقة الاستحواذ على مشروع أجهزة الذكاء الاصطناعي المرتبط بالمصمم جوني آيف، في وقت تواصل فيه أنثروبيك تعزيز حضورها عبر أدوات مثل Code Claude وCowork. ولم يُحدَّد بعد موعد إطلاق التطبيق، مع استمرار تطبيق ChatGPT على الهواتف دون تغيير.

