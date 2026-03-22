20 عامًا على أول تغريدة.. كيف بدأت حكاية منصة تواصل كبيرة بـ 24 حرفًا

في 21 مارس 2006، نشر جاك دورسي رسالة بسيطة: “just setting up my twittr” وتعني “أقوم بإعداد تويتر الخاص بي”.

كانت هذه، بالطبع، أول منشور على الموقع الذي لا يزال يُعرف بشكل أفضل باسم “تويتر”، حتى بعد إعادة تسميته إلى “إكس” بواسطة مالكه الجديد إيلون ماسك، في صفقة ما زالت محل نزاع قضائي.

ثم أصبحت منصة إكس جزءًا من شركة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” التابعة لماسك أيضًا، والتي أصبحت بدورها جزءًا من شركة سبيس إكس، بحسب تقرير لموقع “تك كرانش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

قام ماسك بتقليص عدد موظفي الشركة بشكل كبير، وأثار جدلًا واسعًا بدمجه لروبوت الدردشة “غروك” -من تطوير “إكس إيه آي”- في المنصة، والذي أطلق على نفسه اسم “ميكاهتلر”، واستُخدم لإنشاء مقاطع فيديو ذات طابع جنسي مزيفة على نطاق واسع، بما في ذلك مقاطع لنساء وأطفال حقيقيين.

بينما لا تزال منصة إكس تحظى بشعبية كبيرة بين بعض فئات المستخدمين، بما في ذلك قطاعات واسعة من صناعة التكنولوجيا، فإنها تواجه منافسة من خدمات مثل بلوسكاي وثريدز.

ويشير أحد التقارير إلى أن تطبيق “ثريدز”، التابع لشركة ميتا، قد تفوق مؤخرًا على منصة إكس في عدد مستخدمي الهواتف المحمولة اليوميين. وجميع هذه الخدمات التي تعتمد في الأساس على المشاركات النصية تتضاءل أمام تطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك.

أما بالنسبة لتغريدة دورسي الأصلية، فقد باع المؤسس المشارك لتويتر هذه التغريدة لاحقًا كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) مقابل 2.9 مليون دولار. ولكن يُقال إن قيمتها انهارت منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المشتري من إعادة بيعها.

العربيه نت