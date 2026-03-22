باسم سمرة يفجر مفاجأة.. ويعلن تفكيره في الاعتزال

فجر الفنان المصري باسم سمرة، مفاجأة بالحديث عن رغبته في اعتزال التمثيل، مشيراً إلى صعوبة المهنة وقسوتها.

وأوضح سمرة خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، رغبته في الابتعاد عن المجال بسبب ضغوط العمل وطبيعة الوسط الفني الذي وصفه بأنه يضم أشخاصاً غير صادقين.

كما أشار إلى وجود أشخاص في الوسط لا يتمنون له النجاح، وتعرض لمواقف تم فيها استبعاده من أعمال فنية رغم الاتفاق المسبق، بسبب تدخلات خارجية، مفضلاً التعامل مع الشخصيات الصريحة بعيداً عن النفاق.

وصرح باسم سمرة قائلاً: “أفكر في الاعتزال، فالمهنة صعبة وقاسية جداً، ويكون الأجمل أن تتوقف بعد تقديم عمل مميز. الناس لم تعد صادقة كما في السابق، وأرغب في السفر والاستمتاع والقيام بشيء مختلف. الأشخاص الذين نعمل معهم ليسوا طيبين جداً”.

كما أضاف: “أصبحت المهنة صعبة لأن الناس تظهر بمظهر الود والحب، بينما الحقيقة مختلفة”.

فيما أشار إلى رغبته في الحصول على قسط من الراحة والسفر وزيارة أماكن جديدة، مؤكداً أن أفضل وقت للاعتزال هو في ذروة نجاح الفنان وعطائه.

أما حول تقييم النجومية، أكد باسم سمرة أنه لا يوجد فنان يتفوق على الآخر، وأن الحكم النهائي يعود للجمهور فقط. وألمح إلى أن البعض يلجأ لإثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على حضوره.

وتطرق إلى نجاح مسلسل “عين سحرية”، معرباً عن توقعه لهذا النجاح نظراً لتكامل عناصره من قصة مميزة وإخراج قوي وإنتاج محترم.

كما أوضح أن العمل لم يعتمد على حملات إلكترونية للترويج، في إشارة إلى ظاهرة “اللجان الإلكترونية” التي وصفها بأنها غير صحية وتؤثر سلباً على الساحة الفنية.

وأشار إلى أنه لم يقدم سوى جزء بسيط من إمكانياته ويتطلع لتقديم أعمال تخدم الجمهور وتعبر عن قضايا المجتمع. وأوضح طموحه في تقديم أدوار جديدة ومختلفة، خاصة الشخصيات التاريخية، معرباً عن رغبته في تجسيد شخصية إخناتون وتقديم أعمال تسلط الضوء على الحضارة الفرعونية وتاريخ مصر العظيم.

يذكر أنه كان للفنان باسم سمرة حضور مميز في مسلسل “عين سحرية” الذي عُرض في رمضان 2026، وحقق نجاح جماهيري كبير.

أما على الصعيد السينمائي، يعرض حالياً للفنان باسم سمرة فيلم “برشامة” الذي ينافس به في موسم أفلام عيد الفطر، وهو من بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، وإخراج خالد دياب.

