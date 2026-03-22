مفاجأة حول ضابطة شقراء ظهرت مع ترامب.. وحصدت الملايين

في خلال 4 أشهر فقط، حصد حساب مزعوم لضابطة أو مجندة شقراء ضمن الجيش الأميركي، تدعى جيسيكا فوستر أكثر من مليون متابع على إنستغرام.

فيما انتشرت صورها تتمشى على مدرج للطائرات إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم الأول من الحرب على إيران، بشكل واسع على مواقع التواصل.

كما حصدت صور السيدة الشقراء بزيها العسكري إلى جانب مقاتلة F 22 رابتور، أو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب أيضاً، فضلاً عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آلاف الإعجابات.

مجرد وهم

لكن المفاجأة أتت بعدما تبين أن فوستر مجرد وهم، وامرأة مزيفة صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فلا يوجد سجل عام يشير إلى خدمتها العسكرية، والحساب، رغم أنه غير معلَّم كذكاء اصطناعي، مليء بالمؤشرات التي تؤكد أنها ليست حقيقية.

وفي السياق، أوضح سام غريغوري، المدير التنفيذي لمنظمة Witness المعنية بتحليل الفيديوهات المزيفة، أن حالة فوستر تجسّد مدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على التضليل، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

كما أشار إلى أنه “أصبح بالإمكان بسهولة أكبر إنشاء شخصية مزيفة متناسقة تظهر في صور ومقاطع فيديو متعددة، ووضعها إلى جانب شخصيات عامة حقيقية، بما يعطي الانطباع بأنها حاضرة في قلب الأحداث الفعلية”.

وقال إن صناع تلك الشخصيات المزيفة يأملون من خلال إضفاء طابع سياسي وربط الأحداث الجارية بها، بتعظيم انتشارها والتميّز وسط زحام المحتوى على الإنترنت. وتابع قائلاً: “بعد لفت الانتباه، يمكن لهؤلاء كما في حالة فوستر، تحويل المتابعين إلى منصات مدفوعة تطلب من المستخدم الدفع مقابل مواد أكثر إثارة”.

إلى ذلك، أوضح غريغوري أن صور فوستر لا مصدر لها ولا تاريخ، ولا أي خلفية، إضافة إلى الأخطاء المرئية التي تظهر فيها. وأضاف شارحاً: “هناك عدد لا يُحصى من النساء الجميلات الحقيقيات وغير الحقيقيات على الإنترنت، لكن وجود شخصية تظهر بهذا القرب من السلطة، وفي قلب الأحداث الكبيرة، يمنحها جاذبية مختلفة”.

تعليق من الجيش الأميركي

من جهتها، أكدت متحدثة باسم الجيش الأميركي أن الجهات المختصة لم تجد أي سجلات لفوستر.

فيما أزال إنستغرام حسابها يوم الخميس الماضي لانتهاكه سياساته، وفق ما ذكر متحدث باسم ميتا.

يذكر أن أول فيديو نشرته فوستر كان في عيد الشكر، وأظهر المرأة زرقاء العينين جالسة تحت العلم الأميركي وهي ترتدي قميصاً ضيقاً.

ومنذ ذلك الحين، نشر أكثر من 50 صورة وفيديو من لقاءات لفوستر مع السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، والرئيس الأوكراني، والرئيس الروسي، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي.

وكانت عدة حسابات انتشرت مؤخراً عارضة نساء مُنشآت بالذكاء الاصطناعي يتظاهرن بأنهن جنديات مؤيّدات لترامب، أو سائقات شاحنات، أو شرطيات، وقد نجحت في بناء جماهيرية واسعة على منصات مثل تيك توك وإنستغرام وإكس.

كما ظهر نموذج مشابه لهذه الاستراتيجية مؤخراً خارج الولايات المتحدة أيضاً، إذ انتشرت مئات المقاطع المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تُظهر جنديات وطيّارات إيرانيات يشجّعن الجيش الإيراني، كما ذكرت شبكة بي بي سي.

