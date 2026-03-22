بعد قرار السعودية.. هذا ما يعنيه تصنيف دبلوماسيين “غير مرغوب فيهم”

سلّط قرار السعودية إعلان عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم” الضوء على واحدة من أبرز الأدوات القانونية والدبلوماسية التي تلجأ إليها الدول في إدارة التوترات الثنائية، إذ يعكس هذا الإجراء مستوى متقدماً من الاعتراض السياسي، ضمن إطار قانوني منظم يحكم العلاقات بين الدول.

ماذا يعني؟

ويُعدّ هذا الإجراء مشروعاً في إطار القانون الدولي، ويستند بشكل مباشر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة التاسعة منها التي تمنح الدولة المضيفة الحق في إعلان أي دبلوماسي أجنبي “شخصاً غير مرغوب فيه” دون إلزامها بتقديم مبررات، مع إلزام الدولة المُرسِلة باستدعائه أو إنهاء مهامه خلال فترة زمنية مناسبة.

أما في السياق الدبلوماسي، فيُنظر إلى هذا القرار باعتباره أداة سيادية تعكس درجة من التوتر في العلاقات الثنائية، إذ يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ”التصعيد المحدود” الذي يسمح للدول بتوجيه رسائل سياسية حازمة مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، وهو ما يتسق مع الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية التي تميّز بين طرد أفراد من البعثات الدبلوماسية وبين إجراءات أكثر حدة مثل تخفيض التمثيل أو إغلاق السفارات.

“إجراء عاجل”

ومن الناحية العملية، فإن تحديد مهلة زمنية قصيرة للمغادرة، كما في حالة الـ24 ساعة، يعكس طبيعة القرار كإجراء عاجل يرتبط غالباً باعتبارات سيادية أو أمنية، حيث تفقد الشخصية المُعلنة “غير مرغوب فيها” وضعها الدبلوماسي في حال عدم الامتثال، ما قد يؤدي إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عنها، وفق ما تنظمه أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بامتيازات وحصانات المبعوثين.

وكانت السعودية أوضحت سابقاً أن القرار أتى نتيجة مباشرة لـ”استمرار إيران في استهداف المملكة وسيادتها، والأعيان المدنية والمدنيين، والمصالح الاقتصادية، والمقرات الدبلوماسية”، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، إلى جانب مخالفتها لما ورد في اتفاق بكين السعودي الإيراني 2023، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).

ويعكس هذا التطور في مجمله لجوء الدول إلى الأدوات القانونية المتاحة ضمن النظام الدولي لإدارة الخلافات، دون الانزلاق إلى مستويات أعلى من التصعيد، ما يجعله جزءاً من ديناميكيات إدارة الأزمات الدبلوماسية وفق قواعد مؤسسية تحكمها الاتفاقيات الدولية والأعراف المتراكمة في العلاقات الدولية.

