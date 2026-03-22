شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يفاجئ جمهوره في العيد بــ”أسياد المقام” والحسناوات المرافقات يخطفن الأضواء والجمهور: (واقعات من مجله سيدتي)

فاجأ الفنان السوداني, الشاب محمد بشير, جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو كليب قام بطرحه في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو كليب, الذي طرحه الفنان على صفحاته بالسوشيال ميديا حمل اسم “أسياد المقام”.

الكليب الذي تم تصويره بالعاصمة المصرية القاهرة, من كلمات وألحان الشاعر هيثم عباس, وشهدت الفيديو مشاركة “مودلز” حسناوات خطفن الأضواء.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور حول الفيديو كليب, فقد اهتم المعلقون بالحسناوات المرافقات للمطرب, وجاءت التعليقات ساخرة ومتغزلة على شاكلة: (البنات ديل واقعات من مجله سيدتي ولا شنو؟).

محمد عثمان _ النيلين