دكتورة سودانية تكتب عن محبتها لشيخ الأمين: (ما يضيرك انت ان علقت صورتة علي حائط منزلي او علي عيوني أو بروزت خياله في عقلي فصرت اراه في كل شي)

كتبت دكتتورة, وناشطة, سودانية, معروفة بمحبتها للشيخ الشهير الأمين عمر الأمين, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت الناشطة نسرين يحي عمر حمزة, تدوينتها رداً على سخرية البعض من إعلان نفسها واحدة من حيران ومريدي الشيخ.

وقالت نسرين, في ردها: (” نعم انا بنت الدكتور يحي عمر حمزة و بنت الشيخ الامين عمر الامين و افتخر ايما فخر و تشرفت به ايما شرف ” ما يضيرك انت ان علقت صورتة علي حائط منزلي او علي عيوني؟ و ما يضيرك انت ان بروزت خياله في عقلي فصرت اراه في كل شي ! و ما يضيرك انت ان اسميته امي او ناديته ابي،،،؟ و ما يضيرك انت ان كانت كل كتاباتي عنه ؟ و عنواني ( الشيخ الامين )؟.

“اري طيفه في كل شئ” و ما يضيرك انت؟ قوانينك تسري عليك لا علي فابتعد عني ابوي الشيخ الامين معلمي و استاذي و المربي الرشيد ..