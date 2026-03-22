دكتورة سودانية تكتب عن محبتها لشيخ الأمين: (ما يضيرك انت ان علقت صورتة علي حائط منزلي او علي عيوني أو بروزت خياله في عقلي فصرت اراه في كل شي)

2026/03/22
576315964 10240045644779041 910852754024237739 n 1

كتبت دكتتورة, وناشطة, سودانية, معروفة بمحبتها للشيخ الشهير الأمين عمر الأمين, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت الناشطة نسرين يحي عمر حمزة, تدوينتها رداً على سخرية البعض من إعلان نفسها واحدة من حيران ومريدي الشيخ.

25f259b1 0237 49d3 aac0 554ce800969f

وقالت نسرين, في ردها: (” نعم انا بنت الدكتور يحي عمر حمزة و بنت الشيخ الامين عمر الامين و افتخر ايما فخر و تشرفت به ايما شرف ” ما يضيرك انت ان علقت صورتة علي حائط منزلي او علي عيوني؟ و ما يضيرك انت ان بروزت خياله في عقلي فصرت اراه في كل شي ! و ما يضيرك انت ان اسميته امي او ناديته ابي،،،؟ و ما يضيرك انت ان كانت كل كتاباتي عنه ؟ و عنواني ( الشيخ الامين )؟.

“اري طيفه في كل شئ” و ما يضيرك انت؟ قوانينك تسري عليك لا علي فابتعد عني ابوي الشيخ الامين معلمي و استاذي و المربي الرشيد ..

انت سندي و عضدي و ان كنت اميل عليك جانبا اليوم اميل عليك من كل جانب،، و ان كنت اباً للروح فقط فالبوم انت ابا لكلي و بعضي ،،
يا رزق الله الوفير و يا لطف الله الرحيم و يا ملاذي عند كل عسير .. دائما تاني في الموعد ليس قبله او بعده .. تدرك ما تقول في الوقت المناسب و تفعل ما لا يستطيعون .. حاضراً في الميقات ابدا ليس بعد فوات الاوان مثل “نجدة “او “تكبيرة الاذان” . كل سنة و انت طيب تطبب معك الايام و الليالي و بهون بك كل امر قاسي. فما يضيركم انتم؟!!!
د/نسرين يحي عمر حمزة بنت الدكتور و بنت الشيخ الامين عمر الامين و افتخر و ما يضيرك انت ؟؟!).
محمد عثمان _ النيلين

