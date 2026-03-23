تطور في حالة هاني شاكر الصحية.. تحسن كبير ويعود إلى مصر قريباً

كشفت المتحدثة الرسمية باسم مجلس نقابة المهن الموسيقية، الفنانة نادية مصطفى، عن تطورات الحالة الصحية لمواطنها وزميلها هاني شاكر، مؤكدة أنه يشهد تحسنا كبيرا مقارنة بالفترة الماضية، ويتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات المتخصصة بالعاصمة الفرنسية باريس، متوقعة عودته إلى مصر خلال فترة قريبة.

ونفت مصطفى في تصريحات صحافية، ما تردد بشأن فقدان هاني شاكر للوعي، موضحة أنه ظل في كامل وعيه سواء أثناء خضوعه للجراحة في مصر أو بعد سفره إلى فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الشائعات تهدف فقط لإثارة القلق بين محبيه.

كما أوضحت أن حالة هاني شاكر الصحية بدأت بأزمة نزيف حاد نتيجة معاناته من نتوءات في القولون تسببت في التهابات شديدة، ما استدعى دخوله أحد المستشفيات في مصر وإجراء عملية جراحية لوقف النزيف، إلا أن النزيف عاد مرة أخرى، ليقرر الأطباء استئصال جزء من القولون للسيطرة على الحالة.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة تسببت في ضعف شديد في عضلات جسمه نتيجة فقدان الدم وسوء التغذية، وهو ما استدعى سفره إلى باريس لاستكمال العلاج على يد طبيب متخصص في مثل هذه الحالات، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيل وعلاج غذائي مكثف لمساعدته على استعادة قوته والوقوف مجددًا على قدميه.

كذلك، أكدت نادية مصطفى أنها على تواصل دائم مع زوجته، التي تطمئنها بشكل مستمر على حالته، مشيرة إلى أن هناك تحسن ملحوظ، وأنه من المتوقع أن يعود قريبا إلى جمهوره بكامل صحته، ليطمئنهم بنفسه.

موعد خروجه من العناية المركزة

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قد كشفت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” يوم الخميس، موعد خروج هاني شاكر من العناية المركزة، مؤكدة أن صحته شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.

وأوضحت السعيد أن الفريق الطبي الفرنسي بدأ يلاحظ تحسناً واضحاً في حالة المطرب المصري الصحية، مشيرة إلى أن من المقرر أن يُنقل من غرفة العناية المركزة في نهاية الأسبوع إلى جناح خاص لاستكمال العلاج.

وكان صاحب “لو بتحب” قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية شديدة، استدعت دخوله أحد المستشفيات في مصر، حيث خضع لجراحة دقيقة في القولون، أعقبتها مضاعفات صحية ونزيف حاد، ما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى فرنسا لاستكمال علاجه.

العربيه نت