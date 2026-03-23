آخرها سفاح التجمع.. أفلام منعت بمصر بينها عمل لعادل إمام والجندي

أثار قرار سحب فيلم “سفاح التجمع” من دور العرض السينمائي بعد يوم واحد فقط من انطلاق عرضه حالة واسعة من الجدل والدهشة داخل الوسط الفني والجمهور في مصر، خاصة في ظل الترقب الذي سبق طرحه.

ورغم أن الرقابة على المصنفات الفنية سارعت لتوضيح أسباب هذا القرار، مؤكدة أن النسخة التي تم عرضها احتوت على أحداث ومشاهد لم تكن مدرجة ضمن السيناريو الحاصل على الموافقة، إلى جانب تضمنها جرعات مكثفة من العنف والقسوة التي اعتُبرت تجاوزاً لشروط الترخيص، لم تهدأ التساؤلات حول كواليس ما حدث.

ما أعاد إلى الأذهان وقائع مشابهة شهدتها صناعة السينما سابقا حين تم سحب أفلام من دور العرض رغم طرحها بالفعل للجمهور.

ففيلم “سفاح التجمع” الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي وركين سعد لا يشكل أولى حالة من نوعها، بل يندرج ضمن قائمة من الأعمال التي واجهت المصير نفسه لأسباب رقابية أو جماهيرية أو إنتاجية.

“خمسة باب”

ولعل أشهر الوقائع ما حدث عام 1983 مع فيلم “خمسة باب”، حيث تم طرح العمل في عدد كبير من السينمات، خاصة أنه جمع الفنانة نادية الجندي والفنان عادل إمام للمرة الأولى، ما جعل الإقبال على الفيلم ضخماً للغاية حتى أغلق بعض الشوارع بوسط القاهرة بسبب تكدس الجمهور، لكن المفاجأة الكبرى كانت بسحب الفيلم من دور السينما، بعد أسبوع واحد فقط من طرحه، بقرار من وزير الثقافة آنذاك عبد الحميد رضوان، بتهمة “الإخلال بالآداب العامة” رغم حصوله على موافقة الرقابة.

كما ظل الفيلم ممنوعاً من العرض لأكثر من ثماني سنوات، قبل أن يعاد عرضه مجدداً إثر حكم قضائي لصالح منتجه.

علماً أن قصة الفيلم الذي شارك في بطولته إلى جانب إمام والجندي، كل من فؤاد المهندس، وفؤاد أحمد، مأخوذة من فيلم إيرما لا دوس للمخرج بيلي وايلدر.

“حلاوة روح”

كذلك شهد عام 2014 أزمة جديدة بسبب فيلم “حلاوة روح” لهيفاء وهبي، حيث طرح العمل في دور السينما وحقق إيرادات ضخمة خلال أيامه الأولى، إلا أنه تم سحبه من العرض بقرار من رئيس الوزراء المصري آنذاك إبراهيم محلب، بسبب مشاهد اعتبرت مخالفة للآداب العامة وقيم المجتمع.

فيما أثار هذا القرار حينها جدلاً واسعاً ما تسبب في دعاية ضخمة للفيلم، وأصبح لدى الجمهور فضول كبير لمشاهدة العمل، ثم أعيد طرح الفيلم مرة أخرى بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري.

وشارك في بطولة “حلاوة روح” إلى جانب وهبي، باسم سمرة، ومحمد لطفي، وأحمد فتحي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

