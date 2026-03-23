رسميًا.. “سامسونغ” تبدأ طرح دعم AirDrop لسلسلة Galaxy S26

أكدت شركة سامسونغ رسميًا خططها لإطلاق دعم “AirDrop” عبر ميزة “Quick Share” بدءًا من سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S26 هذا الأسبوع.

وابتداءً من اليوم، 23 مارس، ستُطلق “سامسونغ” دعم “AirDrop” عبر “Quick Share” لهواتف Galaxy S26 الأساسي وS26 Plus وS26 Ultra.

وظهرت هذه الميزة لأول مرة في هواتف بيكسل 10 من شركة غوغل في أواخر عام 2025، ثم توسعت لتشمل سلسلة في الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير لموقع “9to5Google” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

وقالت “سامسونغ”، في بيان شاركته مع “9to5Google”، إن الإطلاق سيبدأ في 23 مارس في كوريا، على أن يبدأ الإطلاق في الولايات المتحدة “في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.

وبفضل هذه الميزة الأصلية، ستظهر هواتف سلسلة Galaxy S26 ضمن “AirDrop” على أجهزة آيفون وآيباد وماك كما لو كانت أجهزة آيفون.

وتشمل المناطق الأخرى التي ستُطرح بها هذه الميزة أوروبا وهونغ كونغ واليابان وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا وتايوان.

ومن المقرر أن يحصل المزيد من هواتف غالاكسي على دعم “AirDrop” عبر ” Quick Share” لاحقًا، لكن “سامسونغ” لم تحدد جدول زمني دقيق لهذه العملية.

وعلى عكس هواتف بيكسل، فإن دعم “AirDrop” على هواتف غالاكسي من سامسونغ غير مُفعل افتراضيًا، بل يوجد إعداد منفصل ضمن إعدادات “Quick Share” يحمل اسم “Share with Apple devices” أي “المشاركة مع أجهزة أبل”.

وأوضحت “سامسونغ” في تلك الصفحة أنه يتعين على مستخدمي هواتف غالاكسي إبلاغ مستخدمي أجهزة آيفون بضرورة تفعيل وضع “الجميع”، وينطبق الأمر نفسه على أجهزة غالاكسي في حال إرسال الملفات في الاتجاه المعاكس.

