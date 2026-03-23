تسريبات “ون بلس” في 2026.. هل تودع الشركة أسواق عالمية رئيسية؟

بعد أن نفت شركة ون بلس الصينية الشائعات حول مستقبلها في يناير الماضي، عادت مزاعم جديدة لتثير الجدل من جديد.

ونشر المُسرب يوغيش برار على منصة إكس أن “ون بلس” قد تُحضر لتقليص عملياتها بشكل كبير في أسواق عالمية رئيسية.

ووفقًا لهذه التسريبات، قد تستمر “ون بلس” في العمل بشكل طبيعي في الصين، بينما قد تُركّز في أسواق مثل الهند بشكل متزايد على الأجهزة الاقتصادية والمتوسطة، بحسب تقرير لموقع “أندرويد أوثورتي” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

وأشار المُسرب إلى أن هذا ليس “خبرًا سارًا” للعملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إذا صحت هذه التسريبات، فسيمثل ذلك تحولًا كبيرًا في استراتيجية “ون بلس” العالمية، لا سيما في المناطق التي لطالما رسخت فيها العلامة التجارية مكانتها كبديل للأجهزة الرائدة.

ومع ذلك، لا تزال هذه التسريبات غير مؤكدة، إذ لم تدل “ون بلس” بأي تصريحات بشأن خطط من هذا القبيل بل إن قيادة الشركة وفرقها الإقليمية دأبت على نفي هذه المزاعم منذ ظهورها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

وقد وصف الرئيس التنفيذي لوحدة الهند في الشركة تقارير الإغلاق بأنها “غير صحيحة”، في حين أكدت “ون بلس” في أميركا الشمالية، لموقع “أندرويد أوثورتي”، أنها تواصل العمل بشكل طبيعي، مع تقديم ضمانات كاملة بشأن خدمات ما بعد البيع وتحديثات البرمجيات.

