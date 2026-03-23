القرع المر يقلل خطر السكري والسرطان

أظهرت دراسة علمية حديثة أن ثمار نبات القرع المر (Momordica charantia) تحتوي على مركبات طبيعية ذات فعالية ملحوظة في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان؛ ما يعزز الاهتمام باستخدامه ضمن العلاجات الطبيعية المساندة.

وأشار الباحثون إلى أن القرع المر يُستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي في آسيا وإفريقيا، نظرًا لفوائده الصحية المتعددة؛ ما دفعهم إلى تحليل مكوناته بدقة، من خلال دراسة القشرة واللب والبذور، سواء في حالتها الطازجة أو المجففة.

وكشفت التحليلات أن الثمار المجففة، خاصة القشرة، تحتوي على أعلى نسب من المركبات الفينولية، من بينها حمض الغاليك، وحمض الروزمارينيك، إضافة إلى مركب الريسفيراترول المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

وأوضحت التجارب المخبرية أن مستخلصات القرع المر قادرة على تثبيط نشاط إنزيم “ألفا أميليز”، المسؤول عن تكسير الكربوهيدرات ورفع مستويات السكر في الدم، ما يشير إلى دور محتمل في الوقاية من السكري.

كما أظهرت بعض المستخلصات تأثيرًا سامًا على الخلايا السرطانية في التجارب المعملية؛ وهو ما يفتح المجال لمزيد من الأبحاث لتطوير علاجات طبيعية داعمة في مواجهة الأورام

