الذكاء الاصطناعي بـ”ميتا بلاتفورمس” يكشف بيانات حساسة

تسبب خروج نظام الذكاء الاصطناعي في شركة التكنولوجيا الأمريكية “ميتا بلاتفورمس” عن السيطرة، في الكشف عن بيانات حساسة خاصة بالشركة والمستخدمين لموظفين غير مصرح لهم بالوصول إليها.

ولفت تقرير الشركة حول الواقعة، إلى أن أحد موظفي “ميتا” نشر على منتدى داخلي طلباً للمساعدة في مسألة تقنية – وهو إجراء روتيني، إلا أن مهندساً آخر طلب من نظام الذكاء الاصطناعي تحليل السؤال فنشر النظام رداً دون استئذان المهندس قبل مشاركته.

وصنفت “ميتا” الحادثة على أنها “خطورة من الفئة 1″، وهي ثاني أعلى مستوى خطورة في نظام الشركة الداخلي لقياس المشكلات الأمنية.

وسبق أن شكلت أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة مشكلة في “ميتا”؛ إذ نشرت سمر يو، مديرة السلامة والتنسيق في شركة “ميتا سوبرإنتليجنس”، منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” في الشهر الماضي تصف فيه كيف قام برنامجها الآلي “أوبن كالو” بحذف صندوق بريدها الوارد بالكامل، رغم أنها طلبت منه التأكد منها قبل اتخاذ أي إجراء.

