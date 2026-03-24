ترامب يكشف مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بعد التوصل لاتفاق ينهي الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستأخذ على اليورانيوم المخصب الإيراني في إطار أي اتفاق مستقبلي محتمل مع طهران.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول خطط واشنطن للاستيلاء على اليورانيوم المخصب: “إذا كان لدينا اتفاق معهم (الإيرانيين)، فسنأتي ونأخذه بأنفسنا”، وأضاف أن القيام بذلك سيكون “سهلا للغاية” بالنسبة للولايات المتحدة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران منذ 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وسط تقارير عن مفاوضات خلفية بين الجانبين بوساطة قطر وتركيا ومصر. وبررت واشنطن وتل أبيب الحرب بأنها “ضربة استباقية” لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قبل أن تعلن صراحة رغبتها في تغيير النظام.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان ترامب أن الاتصالات بين واشنطن وطهران جرت بمبادرة إيرانية، وأنه يتوقع عقد اجتماع مع ممثلي إيران في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للصفقة “بشرط ألا تكون هناك حروب ولا أسلحة نووية”.

