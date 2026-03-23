شاهد بالصورة والفيديو.. تحت مسمى “حق الملح”.. سوداني يهدي زوجته أطقم من الذهب الفاخر تقديراً لوقفتها ومعاناتها في تجهيز مائدة رمضان

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند”, وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر سيدة سودانية, تحتفل بحصولها على هدية قيمة عبارة عن أطقم من الذهب الفاخر أهداها لها زوجها.

الهدية التي كشفت عنها الزوجة جاءت تحت مسمى “حق الملاح”, وهي عادة سودانية, قديمة حيث يقوم الزوج بإهداء زوجته مبلغ مالي أو أطقم ذهبية في يوم عيد الفطر, تقديراً لمعاناتها في تجهيز مائدة رمضان طوال الشهر الكريم.

ياسين الشيخ _ النيلين