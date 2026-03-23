شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تعبر عن غضبها من ظاهرة خطف الأطفال لأموال النقطة من المطربين: (الأمهات بحرشوهم واتكلمت مع واحدة منهم)

عبرت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, خلال لقاء مع الصحفي محمد الطيب, من ظاهرة خطف الأطفال في الحفلات لأموال النقطة من تحت المطرب بالمسرح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجمت المطربة أمهات الأطفال مؤكدة أن بعض الأمهات يحرضن أطفالهن على خطف وسرقة المال.

وقال ملكة الدلوكة, أن مثل هؤلاء الأطفال عندما يعتادوا على فعل هذا الأمر يصبحوا في المستقبل حرامية لأن المال الذي يأخذوه ليس حقهم.

وأكدت إنصاف مدني, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها في إحدى الحفلات تابعت الموقف وشاهدت إحدى السيدات تأخذ المال الذي خطفه إبنها وتدخله في حقيبتها.

وذكرت المطربة الشهيرة أنها وبعد نهاية الحفل توجهت لوالدة الطفل وحذرتها من خطورة هذا الأمر على طفلها في المستقبل.

محمد عثمان _ النيلين