بالصورة.. الناشطة وسيدة الأعمال الشهيرة رانيا الخضر تثير غضب جمهور الهلال بعد خسارة الفريق ووداعه الأبطال: (الهلال لو هر ما بجيب كاس من بره)

أثارت الناشطة, وسيدة الأعمال, السودانية, الشهيرة رانيا الخضر, خضب جمهور نادي الهلال, على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد خسارة الفريق ووداعه لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الهلال, قد تلقى خسارة مفاجئة أمام ضيفه نهضة بركان, المغربي, بهدف جاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي لعبت برواندا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت رانيا الخضر, عقب نهاية المباراة بتدوينة ساخرة نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الناشطة المعروفة بتشجيعها للغريم التقليدي المريخ في تدوينتها التي لاقت تفاعلاً واسعاً : (الهلال لو هر ما بجيب كاس من بره وشكرن).

محمد عثمان _ النيلين