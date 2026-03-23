بعد ساعة واحدة من وداع فريقه لدوري الأبطال.. نائب رئيس نادي الهلال “العليقي” يعلن استقالته وإعتزاله العمل الرياضي بتدوينة مؤثرة

فاجأ نائب رئيس نادي الهلال, ورئيس القطاع الرياضي, محمد إبراهيم العليقي, جماهير ناديه بإعلانه اعتزال العمل الرياضي, بقرار نهائي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العليقي, تقدم بإستقالته المفاجئة بعد ساعة واحدة من خروج فريقه ووداعه دوري أبطال أفريقيا.

وكان الهلال قد تلقى هزيمة مفاجئة من ضيفه نهضة بركان, بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي لعبت في رواندا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب العليقي, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (نعتذر لجماهيرنا عن الاخفاق الذي حدث، وأعلن اعتزالي العمل الرياضي بشكل نهائي.. الاجتهاد في العمل، في ظل فساد المنظومة الكروية الأفريقية، ليس سبباً كافياً لأن تحقق ما تصبو إليه..تمنياتنا للهلال بالتوفيق والسداد..).

محمد عثمان _ النيلين