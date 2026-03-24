محمد مهران يتحدث عن كواليس مسلسل “حد أقصى” وعلاقته بروجينا

كشف الفنان محمد مهران خلال لقائه على تليفزيون “اليوم السابع”عن مشاركته في مسلسل حد أقصى، موضحا أنه ظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، وأكد أنه سعيد للغاية بهذه التجربة، رغم قلة مشاهده، لما أضافته له على المستوى الفني، وأضاف عن رأيه في تجربة المخرجة مايا اشرف ذكي، مؤكدا أنه لم يشعر بأي قلق تجاهها رغم كونها تجربة إخراجية مهمة لها وأشار إلى امتلكها طاقة كبيرة ورؤية واضحة، مما ساعدها على إدارة العمل باحترافية

وتحدث محمد مهران عن علاقته القوية بكل من أشرف زكي وروجينا، مؤكدًا أنهما كانا داعمين له منذ بداياته، ووصف أشرف زكي بأنه بمثابة الأب الروحي له، نظرا لمساندته المستمرة خلال مشواره الفني وأما عن روجينا فأكد مهران بأنه دائماً يتفائل بوجودها في أعمل يجمعهما.

وتابع محمد مهران بأن حبه للمسرح لا يقل عن شغفه بالتمثيل أمام الكاميرا، لكنه أشار إلى أن السينما والتلفزيون أصبحا الأقرب له في الوقت الحالي، نظرا لتأثيرهما وانتشارهما الأكبر.

وكشف الفنان محمد مهران تفاصيل من حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه كان صريحا في التعبير عن مشاعره لزوجته منذ البداية، كما تحدث عن علاقته بوالده الراحل، مسترجعا ذكريات مؤثرة معه، خاصة خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن هذه التجربة تركت أثرا كبيرا في حياته.

