هاجر أحمد توجه الشكر لمخرجة ومدير تصوير مسلسل أب ولكن

أكدت الفنانة هاجر أحمد أنها من النوع الذي يفضل الاستماع لتوجيهات المخرج أثناء العمل، مشيرة إلى أن ذلك يساعدها على تقديم أداء أفضل.

وفي هذا السياق، عبرت عن تقديرها للمخرجة ياسمين أحمد كامل، مؤكدة أنها تحرص على جعل موقع التصوير منظما وهادئا، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء فريق العمل.

كما وجهت هاجر أحمد رسالة شكر لمدير التصوير في مسلسل أب ولكن كريم أشرف، مشيدة بجهوده، واصفة إياه بأنه عنصر أساسي في تشكيل الصورة البصرية للعمل، ومؤكدة أنها كانت حريصة على الاستماع إلى رأيه والاستفادة من خبراته خلال التصوير.

قصة مسلسل أب ولكن

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى مشحون بالمشاعر، يكشف عن صراعات داخل الأسرة الواحدة، وكيف يمكن للقرارات الصعبة أن تغير مصير الأفراد، ليجد بطل العمل نفسه فى مواجهة أسئلة مصيرية تتعلق بالأبوة والمسئولية والاختيارات الحاسمة.

