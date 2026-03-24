وفاة المخرج والكاتب الصحفى أحمد عاطف درة

توفى فجر اليوم المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة مدير تحرير جريدة الأهرام، حيث تقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة – الشيخ زايد و يعقبها الدفن بمقابر العائلة.

قدم الراحل عددًا من الأعمال السينمائية التي تنوعت في موضوعاتها، من بينها أفلام “عمر 2000″، و”إزاي تخلي البنات تحبك”، و”الغابة”، و”قبل الربيع”، و”باب شرقي”، كما شارك في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ستات قادرة”، الذي تناول قضايا المرأة بشكل اجتماعي وإنساني.

وإلى جانب عمله السينمائي، كان الراحل ناقدًا وكاتبا صحفيا بارزًا في مؤسسة الأهرام، حيث أسهم بمقالاته ورؤاه في إثراء الحركة النقدية، وقدم قراءات متميزة للأعمال الفنية المختلفة.

