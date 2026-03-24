إعلانات في طريقك.. “أبل” تدرس إدخال محتوى دعائي داخل تطبيق الخرائط

تستعد شركة أبل لإحداث تغيير لافت في تطبيق Apple Maps، قد يثير جدلاً واسعاً بين المستخدمين، مع تقارير تشير إلى نيتها إدخال الإعلانات داخل التطبيق خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ”، فإن الشركة تخطط لإطلاق هذه الخطوة في وقت لاحق من العام الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها في وقت قريب، ربما خلال الشهر الحالي، بينما قد تبدأ الإعلانات بالظهور فعلياً مع حلول الصيف.

وبحسب المصادر، ستعتمد أبل نموذجاً إعلانياً يقوم على مزايدة الشركات للترويج لخدماتها داخل التطبيق، بحيث تظهر هذه الإعلانات ضمن نتائج البحث.

فعند بحث المستخدمين عن مطاعم أو مقاهٍ أو متاجر، قد تظهر النتائج المدفوعة في صدارة القائمة، وفقاً للجهات التي تفوز بالمزايدة.

وتُعد هذه الخطوة، في حال تنفيذها، وسيلة جديدة لتعزيز إيرادات الشركة، خاصة أن منافسين مثل “خرائط غوغل” يطبقون بالفعل نموذج الإعلانات منذ سنوات، إلى جانب خدمات أخرى مثل “خرائط بينغ” التي توفر فرصاً مشابهة لأصحاب الأعمال.

وليس هذا التوجه جديداً بالكامل، إذ سبق أن ظهرت تقارير خلال الأشهر الماضية تشير إلى دراسة “أبل” لهذا الخيار، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو استثمار خدماتها المجانية كمصدر دخل إضافي.

ورغم الانتقادات التي طالت تطبيق “خرائط أبل” في بداياته بسبب محدودية إمكاناته، فإنه شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع إضافة ميزات جديدة، من بينها التكامل مع أدلة استهلاكية مثل MICHELIN Guide وGolf Digest، فضلاً عن تحسينات تتعلق ببيانات حركة المرور وتفاصيل التنقل اليومي التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر WWDC الأخير.

ومع ذلك، يبقى التساؤل قائماً حول تأثير إدخال الإعلانات على تجربة المستخدم، لا سيما في ما يتعلق بخصوصية البيانات وسجل المواقع، وهي من أبرز النقاط التي تروّج لها “أبل”.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر في حال الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

العربيه نت