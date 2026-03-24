محمد علاء : حبيت طارق جدا فى توابع وتعبنى أكتر من شهاب فى عين سحرية

تحدث النجم محمد علاء خلال ندوة تكريمه باليوم السابع عن كواليس مسلسل توابع، الذي عرض في النصف الأول من رمضان 2026، والتحضير لشخصية “طارق” في المسلسل و تجربة تجسيد شخصية المحامي “شهاب”، في مسلسل عين سحرية وكيف استعد للشخصيتين.

وقال محمد علاء:” أهم مرحلة في أي مشروع هي الاتفاق الواضح بين الممثل والمؤلف والمخرج كنت أعرف تماماً ما أفعله وردود فعل الشخصية وأحب الشخصية الجذابة للمتلقي بغض النظر عن كون الشخصية شريرة وأحاول دائماً تقديم الشر بضمير وصدق فني”.

وأردف في كلامه:” بخاف جدا من سباق رمضان و بحب الشخصية تكون كاملة على الورق وبحب أخذ وقت في التفكير، وحبيت شخصية طارق جدا ولكن تعبتنى أكتر من شخصية شهاب في مسلسل عين سحرية وتعبت بدنيا في شخصية طارق لأنها كلها مشاعر و ولكن شخصية شهاب في عين سحرية كلها شر كنت ماسك الشخصية من الأول، و الحمد الله اكنت محضر للشخصيتين كويس جدا.

قصة مسلسل توابع

تدور أحداث مسلسل توابع فى إطار اجتماعى حول سيدة تعمل مؤثرة على السوشيال ميديا، تتمتع بشعبية واسعة وتأثير كبير على متابعيها، إلا أنها تواجه صراعا داخليا متصاعدا بين ماضيها وآثاره، وحاضرها الذى بات تحت المجهر، فى ظل محاولاتها المستمرة للحفاظ على توازنها النفسى وصورتها أمام الجمهور.

أبطال مسلسل توابع

مسلسل توابع من بطولة ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هانى عادل، ريم عامر، سحر رامى، عبير منير، جالا عادل وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كرمت الفنانة ريهام حجاج قبل أيام تزامنًا مع انطلاق حملة “نادر وقادر” للتوعية بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك تقديرًا لإسهامها في رفع الوعي المجتمعي بالقضية من خلال تجسيدها دورًا محوريًا في المسلسل الذي تم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات.

