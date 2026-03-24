نادية الجندى أيقونة السينما المصرية تركت بصمة واضحة فى وجدان الجمهور

تحتفل نجمة الجماهير نادية الجندي بعيد ميلادها،اليوم الثلاثاء وسط حالة من الحب والتقدير التي تحيط بها من جمهورها في مصر والوطن العربي، حيث تعد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية عبر تاريخها.

وتمكنت نادية الجندي على مدار مشوارها الفني من تقديم العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور، لتلقب بـ”نجمة الجماهير”، بعدما نجحت في تحقيق جماهيرية واسعة بفضل أدوارها المميزة التي جمعت بين القوة والجرأة.

وقدمت نادية الجندي مجموعة كبيرة من الأفلام الناجحة التي تصدرت شباك التذاكر، كما استطاعت أن تفرض حضورها القوي في الدراما التلفزيونية ويحرص جمهورها كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة، مسترجعين أبرز أعمالها ومحطاتها الفنية التي صنعت منها رمزًا فنيًا .

مسيرة نادية الجندي الفنية

ولدت نادية الجندي في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1946، اسمها الكامل هو نادية محمد عبد السلام الجندي، من مواليد مدينة الإسكندرية، نشأت في أسرة محافظة حيث كان والدها متدين بطبعه، وبدأت حياتها الفنية وهي فتاة صغيرة في أدوار صغيرة، شاركت كبار النجوم أمثال رشدي أباظة، عماد حمدي، عادل إمام وغيرهم.

نادية الجندي ملكة جمال الإسكندرية

فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية في المسابقة التي نظمتها مجلة الجيل، حققت نجاحا كبيرا في أعمالها الفنية وهو سر لقبها بنجمة الجماهير، تزوجت مرتين الأولى من عماد حمدي ورزقت منه بابنها هشام، ثم تزوجت المنتج محمد مختار.

أبرز أعمالها

و قدمت النجمة نادية الجندي خلال مشوارها الفني عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا جماهيريا واسعا، من أبرزها فيلم الباطنية، وخمسة باب، وجبروت امرأة، ومهمة في تل أبيب، والإمبراطورة، وهي الأعمال التي رسخت مكانتها كواحدة من أهم نجمات شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية.

‎كما تألقت في الدراما التلفزيونية من خلال عدد من المسلسلات الناجحة، أبرزها ملكة في المنفى، ومشوار امرأة، وأسرار، وسكر زيادة، حيث استطاعت أن تحافظ على حضورها القوي على الشاشة الصغيرة بنفس النجاح الذي حققته في السينما.

