لجمال شعرك وبشرتك.. 5 مصادر طبيعية للكولاجين تناوليها يوميا

من الطبيعي أن ينتج الجسم الكولاجين بشكل مستمر، فهو أحد أهم البروتينات المسؤولة عن الحفاظ على نضارة البشرة وقوة الشعر. لكن مع التقدم في العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين في التراجع تدريجيًا، ما يؤدي إلى فقدان البشرة لمرونتها وظهور التجاعيد بشكل أوضح، إلى جانب ضعف الشعر وزيادة تقصفه.

ولذلك، يصبح من الضروري دعم الجسم بمصادر خارجية غنية بالكولاجين، سواء من خلال الغذاء أو المكملات. فاتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين يساعد على تحسين مرونة الجلد، وتقليل التجاعيد، ومنح البشرة إشراقة طبيعية، كما يساهم في تقوية الشعر، والحد من تساقطه، وحمايته من التلف، بل وقد يساعد في تأخير ظهور الشيب.

وفيما يلي أبرز المصادر الطبيعية التي يمكنكِ إدراجها في نظامكِ اليومي لتعزيز إنتاج الكولاجين حسبما ذكر موقع shinesheets:

مرق العظام

يعد مرق العظام من أغنى المصادر الطبيعية بالكولاجين، حيث يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، خاصة الجلايسين. ويتم تحضيره من خلال غلي عظام البقر أو الضأن لساعات طويلة لاستخلاص العناصر الغذائية منها. ويمكن تناوله كمشروب دافئ أو استخدامه كمرق في إعداد الطعام.

البيض

يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية الأساسية مثل البرولين والجلايسين، وهما عنصران مهمان في تكوين الكولاجين. لذلك، لا يمدك البيض بالبروتين فقط، بل يدعم أيضًا قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.

اللحوم

تعد اللحوم، خاصة الحمراء مثل لحم البقر والضأن، من المصادر الجيدة للكولاجين، لاحتوائها على الأنسجة الضامة الغنية بهذا البروتين. كما أن الدواجن تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض الأمينية المفيدة. ومع ذلك، ينصح باختيار اللحوم قليلة الدهون للحفاظ على صحة البشرة.

الأسماك

تعد الأسماك خيارًا مثاليًا لمن لا يفضلون اللحوم الحمراء، إذ تحتوي على أنسجة ضامة غنية بالكولاجين. وتشير الدراسات إلى أن الجسم يمتص الكولاجين الموجود في الأسماك بكفاءة عالية، ما يجعلها بديلًا صحيًا وفعالًا.

السبيرولينا

تعد طحالب السبيرولينا من الأطعمة الخارقة الجديدة التي غزت عالم التجميل، ورغم أنها لا تزال جديدة على البعض، إلا أن السبيرولينا تقدم فوائد مذهلة للبشرة لاحتوائها على أحماض أمينية مفيدة مثل الجلايسين والبرولين، ونتيجةً لذلك اكتسبت السبيرولينا شعبية واسعة كمصدر للكولاجين للبشرة والشعر، ما أدى إلى إطلاق العديد من المكملات الغذائية التي تحتوي عليها لذا، يمكنكِ إضافتها إلى نظامكِ الغذائي بالطريقة التي تُناسبكِ

