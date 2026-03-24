رحلة دقيقة للغاية.. علماء يجرون أول تجربة لنقل المادة المضادة

بدأ علماء في جنيف أول تجربة من نوعها لنقل المادة المضادة (أنتي بروتونات) في رحلة دقيقة للغاية.

وقال خبراء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، حيث تجرى تجربة النقل، إن ما يعرف بالمادة المضادة إذا لامست المادة العادية، ولو لجزء من لحظة، فإنها ستفنى في وميض سريع من الطاقة.

ويجري تعليق نحو 100 من البروتونات المضادة في فراغ داخل صندوق مصمم خصيصا، ويتم تثبيتها في مكانها بواسطة مغناطيسات فائقة التبريد.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية بأكملها نحو أربع ساعات، من بينها الرحلة التي تستغرق نصف ساعة.

وتم تصميم هذه الرحلة لاختبار إمكانية نقل هذه الجسيمات متناهية الصغر عبر الطرق دون أن تتسرب. وفي حال نجاح التجربة، ستعود البروتونات المضادة إلى المختبر

