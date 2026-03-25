13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات “واتساب”

أضافت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، دعمًا جديدًا على نظام أندرويد، والذي يشمل 13 حزمة لغوية لترجمة الرسائل داخل المحادثات، لتسهيل التواصل بين المستخدمين من خلفيات لغوية مختلفة دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات ترجمة خارجية.

وتشمل الحزم اللغوية الجديدة: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والهندية، والروسية، والإندونيسية، والتركية، والبنغالية، والتايلاندية، والفيتنامية، والصينية، واليابانية، حيث يمكن تنزيل أي منها بشكل منفصل داخل التطبيق.

وتعمل هذه اللغات، وفقًا لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، عبر نظام ترجمة محلي على الجهاز بعد تحميل الحزم، ما يتيح ترجمة الرسائل بين مستخدمي هذه اللغات دون اتصال بالإنترنت، مع الحفاظ على خصوصية المحتوى.

ولفتت المنصة إلى أن هذه الميزة الجديدة تُتيح ترجمة الرسائل يدويًا أو تلقائيًا داخل المحادثة، إضافة إلى دعم ترجمة تحديثات القنوات، فيما لا تزال قيد الاختبار في النسخة التجريبية تمهيدًا لإطلاقها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

أخبار24