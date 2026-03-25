سناب شات” يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة “سناب شات” الأمريكية ميزة جديدة تحمل اسم AI Clips تتيح تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مدتها 5 ثوانٍ، وذلك ضمن تحديث جديد داخل أداة Lens Studio، لتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى التفاعلي.

وتعتمد الميزة على نموذج مغلق التوجيه (Closed Prompt)، حيث يقوم المطورون بتصميم قوالب جاهزة تحدد شكل الفيديو وحركته، بينما يكتفي المستخدم برفع صورة واحدة ليتم تحويلها تلقائيًا إلى مشهد متحرك، مثل الظهور على السجادة الحمراء أو داخل مشاهد سينمائية.

وتمكّن التقنية المطورين، وفقًا لموقع “TechCrunch” التقني، من إنشاء ونشر هذه التأثيرات مباشرة داخل Lens Studio باستخدام حزمة GenAI، دون الحاجة إلى أدوات خارجية، ما يسرّع عملية إنتاج المحتوى ويجعلها متاحة حتى للمبتدئين، مع إمكانية تحقيق أرباح من خلال برنامج Lens+ المخصص لصناع العدسات.

وتتوفر الميزة حاليًا لمشتركي خدمة Lens+ المدفوعة، في وقت تسعى فيه سناب شات إلى تقديم تجربة فيديو بالذكاء الاصطناعي سهلة وسريعة، تختلف عن الأدوات المفتوحة، عبر التركيز على نتائج جاهزة وقابلة للمشاركة الفورية داخل التطبيق

