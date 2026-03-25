ضربة قضائية تاريخية لـ “ميتا”.. 375 مليون دولار بسبب تعريض الأطفال للخطر

في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، تكبدت شركة ميتا هزيمة قضائية بارزة، بعدما أصدرت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيسكو حكمًا يُلزمها بدفع 375 مليون دولار، على خلفية اتهامات بتضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها وتعريض الأطفال لمخاطر رقمية.

لحظة فاصلة لحماية الأطفال

وصف المدعي العام للولاية راؤول توريز الحكم بأنه لحظة فارقة لكل أب وأم، مؤكدًا أن القرار يعكس قلقًا متزايدًا بشأن ما قد يتعرض له الأطفال على الإنترنت.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، حيث أدانت هيئة المحلفين الشركة بموجب قانون الممارسات غير العادلة، مع فرض الحد الأقصى للغرامة البالغ 5 آلاف دولار لكل انتهاك، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

تحقيق سري يكشف المخاطر

تعود القضية إلى تحقيق سري أجرته الولاية عام 2023، أنشأ خلاله محققون حسابات وهمية على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، متظاهرين بأنهم دون 14 عامًا.

وكشف التحقيق أن هذه الحسابات تلقت محتوى جنسيًا صريحًا، إضافة إلى محاولات استدراج من رجال تم توقيف بعضهم لاحقًا، ما شكل دليلًا محوريًا في القضية.

تحذيرات داخلية تم تجاهلها

أظهرت وثائق داخلية وشهادات موظفين سابقين أن الشركة تلقت تحذيرات متكررة من مخاطر منصاتها على الأطفال، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية.

ومن بين أبرز الشهادات، ما قدمه المهندس السابق أرتورو بيجار، الذي كشف أن ابنته تعرضت لمضايقات على “إنستغرام”، محذرًا من أن خوارزميات الشركة قادرة على ربط المستخدمين باهتماماتهم — حتى الخطيرة منها.

كما أشار المسؤول السابق برايان بولاند إلى أن سلامة المستخدمين لم تكن أولوية لدى الإدارة العليا.

زوكربيرغ تحت المجهر

وخلال التحقيقات، خضع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ للاستجواب، حيث اعتبر أن الأبحاث حول إدمان المنصات غير حاسمة، وهو ما رفضته الولاية، مؤكدة أن دراسات داخلية للشركة تشير إلى تصميم بعض الميزات لزيادة وقت الاستخدام.

استئناف مرتقب ومعارك أخرى

من جانبها، أعلنت “ميتا” نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أنها تعمل على حماية المستخدمين، في وقت تواجه فيه الشركة قضايا أخرى مماثلة داخل الولايات المتحدة.

وفي لوس أنجلوس تخوض الشركة محاكمة منفصلة تتعلق باتهامات بإدمان المنصات وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين، وسط ترقب لصدور حكم قد يزيد الضغوط القانونية عليها.

مرحلة جديدة قد تغيّر المنصات

ومن المنتظر أن تبدأ مرحلة ثانية من القضية في مايو المقبل، قد تسفر عن فرض تغييرات جوهرية على منصات “ميتا”، مثل تطبيق آليات تحقق من العمر وتعزيز إجراءات حماية القاصرين.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية المماثلة، ليس فقط ضد “ميتا”، بل ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة.

