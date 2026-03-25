139 ألف شكوى ضد شركات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر 139.4 ألف شكوى من المستخدمين خلال النصف الثاني من عام 2025.

وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال النصف الثاني لعام 2025، 97٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكاوى 0.86 يوم.

واستحوذت الشكاوى من خدمات الهاتف المحمول على 46% من الشكاوى بواقع 64 ألف شكوى، و 45.1 ألف شكوى من خدمات الإنترنت الثابت مستحوذة على حصة بلغت 32% من إجمالي الشكاوى خلال الربع الثاني من عام 2025.

وتلقى تنظيم الاتصالات 27 ألف شكوى تخص خدمات الهاتف الثابت بنسبة 20%، و2.9 ألف شكوى خاصة بأجهزة المحمول بنسبة 2%.

من جانب آخر، كشف “تنظيم الاتصالات” عن رد 757 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم من قبل الجهاز خلال النصف الثاني لعام 2025، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى محافظ الهاتف المحمول بنسبة 86%.

وفيما يلي عرض تفصيلي لشكاوى أجهزة الهاتف المحمول وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والهاتف الثابت:

شكاوى أجهزة الهاتف المحمول

بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تم تصعيدها من قِبل مالكي أجهزة المحمول تجاه الوكلاء 2982 شكوى خلال النصف الثاني من عام 2025، وبلغت نسبة الاستجابة إلى الشكاوى 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 2.7 يوم.

وجاءت أهم شكاوى مالكي أجهزة المحمول كالتالي:

– 56 % مشكلة في عملية الصيانة.

– 30 % رفض الاستبدال.

– 14 % تظلم من الفحص الفني للوكيل.

شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول

بلغ معدل شكاوى خدمات الهاتف المحمول 52 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 96%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.24 يوم.

فودافون: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 49 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.15 يوم.

أورنج: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة أورنج 62 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 95%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.41 يوم.

إي آند: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة إي آند 46 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 96%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.10 يوم.

وي: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة وي 51 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.33 يوم.

شكاوى مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت

بلغ معدل شكاوى الإنترنت الثابت 355 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.80 يوم.

فودافون: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 753 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 100%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.02 يوم.

أورنج: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة أورنج 1452 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.05 يوم.

إي آند: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة إي آند 1286 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 100%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.02 يوم.

وي: بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة وي 198 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.

