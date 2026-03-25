رسالة مؤثرة من بلقيس لدعم الكويت ودول الخليج

وجهت الفنانة بلقيس رسالة الي دولة الكويت بعد الأحداث الأخيرة بسبب حرب أيران مع أمريكا.

وكتبت بلقيس عبر حسابها الشخصي اكس :” يا حبيبتي يا ⁧‫#الكويت‬⁩ 🇰🇼 استودعتك عند الله ❤️ استودعتك يا رب دول الخليج كلها ⁧‫#السعودية‬⁩ ⁧‫#الامارات‬⁩ ⁧‫#قطر‬⁩ ⁧‫#البحرين‬⁩ ⁧‫#عمان‬⁩ استودعتك برهم وبحرهم وسماؤهم واهلنا فيهم،، استودعتك حياتهم وضحكاتهم وفرحتهم وأمنهم وأمانهم الله لا يحرمنا من بعض يا رب وتنجلي الغيمة ❤️ ⁧‫#بلقيس‬⁩

أعلنت السلطات الكويتية، الأربعاء أن طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت، مضيفة أن الجهات المختصة تتعامل مع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث.

