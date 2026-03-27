الجغبير: معركة الكرامة صفحة مشرقة

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن معركة الكرامة تمثل صفحة مشرقة في تاريخ الأردن، ومصدر فخر لكل الأردنيين، وانتصاراً أردنياً أعاد للأمة هيبتها.

وأضاف الجغبير بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، إن القطاع الصناعي الأردني يشارك بكل فخر أبناء الوطن، احتفالهم بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء، في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته، ووضع حد لأطماع العدو.

وبين أنّ ذكرى الكرامة مناسبة نستذكر فيها، بطولات جنودنا البواسل من أبناء جيشنا العربي المصطفوي؛ ممن قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى الأردن الطهور وقضايا أمته العادلة، وفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والوقوف بوجه كل طامع تسوّل له نفسه الاقتراب من الأردن، أو الاعتداء على أرضه، أوالمساس بأمنه واستقراره.

وأوضح الجغبير أن غرف الصناعة ترفع يهذه المناسبة، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني”، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت أنها ما زالت بعهد الكرامة متمسكة، وبقيمها النبيلة حيث ما زالت تحمي الوطن والمواطنين وتخافظ على أمنهم في وحه التحديات، والحفاظ على الاردن حصناً منيعاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

خبرني