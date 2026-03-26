“جوجل” تُطلق نموذجًا جديدًا لتوليد الموسيقى

أطلقت شركة “جوجل” الأمريكية، نموذجها الجديد لتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي Lyria 3 Pro، لتعزيز توجهها نحو دمج أدوات الإبداع الصوتي داخل منصاتها، خاصة تطبيق Gemini، بما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع موسيقية بسهولة عبر الأوامر النصية أو الصور.

ويعتمد النموذج الجديد، وفقًا لموقع “TechCrunch” التقني، على تقنيات Google DeepMind، ويُمكّن المستخدم من تحويل وصف بسيط أو حتى صورة إلى مقطع موسيقي كامل خلال ثوانٍ، مع دعم توليد كلمات الأغاني والمؤثرات الصوتية، ما يجعله أحد أكثر أدوات توليد الموسيقى تقدمًا حتى الآن.

ويتيح Lyria 3 Pro إنتاج مقاطع موسيقية قصيرة تصل إلى نحو 30 ثانية، مع إمكانية التحكم في عناصر متعددة مثل النمط الموسيقي، والإيقاع، والصوت، ما يمنح المستخدم مرونة إبداعية كبيرة. كما يمكن استخدامه لإنشاء موسيقى مخصصة لمقاطع الفيديو أو الصور، أو حتى لأغراض شخصية مثل بطاقات التهنئة أو المحتوى الترفيهي.

وتؤكّد جوجل أن النموذج يركز على الإبداع الأصلي، حيث لا يُسمح بتقليد الفنانين بشكل مباشر، بل يكتفي بمحاكاة الأنماط العامة، مع إضافة علامات مائية رقمية (SynthID) لتمييز المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، في محاولة للحد من قضايا حقوق الملكية وتعزيز الشفافية في استخدام هذه التقنيات

