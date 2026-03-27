المخابرات المصرية تقدم مبادرة لـ”حزب الله” اللبناني

أفادت مصادر مصرية مطلعة في حديث لـRT بأن وفدا من المخابرات العامة المصرية زار بيروت مؤخرا، والتقى وفدا من “حزب الله” لبحث سبل وقف الحرب على لبنان.

وأوضحت المصادر أن الوفد الأمني المصري عقد جلسة مباحثات مع وفد حزب الله استمرت نحو أربع ساعات، ضمن جهود وساطة مصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي أحدثت دماراً واسعاً وسقوط 1094 قتيلاً و3119 جريحاً منذ 2 مارس، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

وكشفت المصادر عن أن الوفد الأمني المصري طرح على حزب الله مبادرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تقضي بوقف إطلاق النار، ومنح الحكومة اللبنانية سلطتها الكاملة على الأرض اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن الوفد المصري عرض على حزب الله طرح وضع سلاح المقاومة للنقاش على مائدة المفاوضات، بعد وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الدولة اللبنانية.

وأكدت المصادر أن حزب الله وعد بالرد على المقترح المصري عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، مثمناً جهود مصر في السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وتوجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، مهداة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة العاجلة لاحتياجات لبنان، وتوفير الدعم اللازم للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتداعيات النزوح الداخلي. حيث تعكس الزيارة ثوابت الموقف المصري الداعم بقوة للدولة اللبنانية في هذا المنعطف الحرج، والحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتها الوطنية، لتمكينها من الاضطلاع بدورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، لنقل رسالة تضامن من مصر، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن التشاور حول سبل تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإقليمية، وإرساء دعائم الاستقرار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً إسرائيلياً على لبنان، شمل غارات جوية مكثفة وعمليات برية محدودة في الجنوب، رداً على إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وجاء هذا التصعيد مرتبطاً بتوترات إقليمية أوسع، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت أواخر فبراير، حيث انخرط حزب الله في دعم طهران بإطلاق هجمات.

وتلعب مصر دور الوسيط التقليدي في الملف اللبناني، ومن قبل في غزة، وتدعم بشكل واضح تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، مع رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية.

وتعمل القاهرة ضمن إطار “اللجنة الخماسية” (مصر، والولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، وقطر) لدعم الجيش اللبناني، وتنفيذ خطط حصر السلاح بيد الدولة.

المصدر: RT