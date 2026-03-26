بـ25 ألف دولار.. تعرف على الروبوت البشري الذي ظهر مع ميلانيا ترامب بالبيت الأبيض

استضاف البيت الأبيض، يوم الأربعاء، “أول ضيف من الروبوتات البشرية”، حيث ظهرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب برفقة روبوت من شركة الروبوتات الناشئة “فيغر إيه آي”.

رافق الروبوت، الذي عُرف باسم “فيغر 03″، السيدة الأولى خلال اليوم الثاني من قمة “التحالف العالمي لبناء المستقبل معًا”، وهو تجمع ركز على التكنولوجيا وتعليم الأطفال.

وحسب مقاطع الفيديو المتداولة على نطاق واسع من الحدث، رحب الروبوت بالحضور بعدة لغات وقدم نفسه قائلًا إنه “روبوت بشري صُنع في الولايات المتحدة الأميركية”، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، اطلعت عليه “العربية Business”.

مثل هذا العرض أحد أبرز عروض الروبوتات الشبيهة بالبشر في الولايات المتحدة حتى الآن، إن لم يكن أبرزها، ويسلط الضوء على كيف أصبحت هذه التقنية أولوية وطنية في ظل المنافسة التكنولوجية العالمية.

وفي المقابل، روجت بكين أيضًا للروبوتات الشبيهة بالبشر في فعاليات حظيت بتغطية إعلامية واسعة هذا العام.

واستخدمت السيدة الأولى الروبوت للترويج لدفعتها نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال، مشيرة إلى أن الروبوتات قد تعمل يومًا ما كمعلمين تفاعليين في المنزل.

ومع ذلك، تقول شركة فيغر إيه آي إن روبوتاتها البشرية من الجيل الثالث قابلة للاستخدام أيضًا لأغراض أكثر عمومية، بما في ذلك المهام التجارية والمنزلية.

من المرجح أن يُسهم تسليط الضوء عليها من قِبل البيت الأبيض في تعزيز مكانة شركة فيغر إيه آي، المدعومة من “إنفيديا”، وهي شركة روبوتات أقل شهرة مقارنةً باللاعبين الكبار في مجال الروبوتات البشرية مثل شركة تسلا بروبوتها “أوبتيموس” وشركة بوسطن ديناميكس، على الرغم من أن بعض أعضاء فريقها جاءوا من تلك الشركات المنافسة، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل “أبل”.

شركة ناشئة صاعدة

تأسست “فيغر إيه آي” في عام 2022 على يد بريت أدكوك، رائد الأعمال التقني والملياردير الذي شارك سابقًا في تأسيس شركة “Archer Aviation” للطائرات بدون طيار المدرجة في البورصة، ومنصة التوظيف الرقمية “Vettery”.

تعتمد روبوتات “فيغر إيه آي” على نظام “Helix AI” الخاص بالشركة، وهو نموذج يجمع بين الرؤية واللغة والأفعال يُشغل روبوتاتها ويُمكنها من التعلم من خلال الملاحظة والأوامر الصوتية.

وسط تزايد حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي الفيزيائي، جمعت الشركة أكثر من مليار دولار في جولة التمويل من الفئة “C” في سبتمبر بقيادة شركة “باركواي فنتشر كابيتال” وبمشاركة مستثمرين بارزين آخرين مثل “إنفيديا” و”إنتل كابيتال” و”كوالكوم فنتشرز” و”سيلزفورس”، مما رفع قيمتها السوقية إلى 39 مليار دولار.

من المتوقع أن يُستخدم هذا التمويل في هدف الشركة لنشر آلاف الروبوتات في المنازل وقطاع الخدمات اللوجستية خلال السنوات القادمة، وهو هدف قد أصبح أسهل على الأرجح بعد تأييد كبير من البيت الأبيض.

وقد بدأت “فيغر إيه آي” بالفعل العمل مع أول عميل تجاري لها، شركة بي إم دبليو، حيث تنشر روبوتاتها في مهام مثل مناولة قطع الصفائح المعدنية في مصانعها.

“فيغر 03”

روبوت فيغر 03 هو الجيل الثالث من الروبوتات البشرية لشركة فيغر إيه آي، وهو مصمم للاستخدام المنزلي، وللاستخدام العالمي على نطاق واسع.

وقالت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، إن هدفها من فيغر 03 هو “تقديم روبوت متعدد الأغراض حقًا، قادر على أداء مهام شبيهة بمهام الإنسان والتعلم منه مباشرةً”.

ويتميز هذا الروبوت بنظام استشعار ونظام يد مُعاد تصميمهما بالكامل، مصممان خصيصًا لتمكين نظام الذكاء الاصطناعي “Helix”.

يتمتع “فيغر 03” بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الأقمشة الناعمة، والشحن اللاسلكي، ونظام صوتي مُحسّن للتحكم الصوتي، وتقنيات متطورة لسلامة البطارية تجعله أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام داخل المنزل.

ويختلف هذا الجيل عن روبوتات “فيغر إيه آي” السابقة، في أنه يضم في كل يد كاميرا مدمجة في راحة اليد تتميز بمجال رؤية واسع، ما يوفر تغذية بصرية احتياطية عن قرب أثناء عمليات الإمساك.

وتتيح هذه الكاميرات لنظام “Helix” الحفاظ على الوعي البصري حتى عند انسداد الكاميرات الرئيسية، وتمكّنه من التحكم المستمر والتكيف في الوقت الفعلي.

ويبلغ سعر روبوت فيغر إيه آي حوالي 24,760 دولارًا، ويُعتبر هذا الروبوت منافسًا مباشرًا لروبوت “أوبتيموس” من “تسلا” التابعة لإيلون ماسك.

