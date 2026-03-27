صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الشخصيات الثقافية هواة الرسائل المفتوحة الذين عارضوا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، لم يكتبوا شيئا عن الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الثقافة عبر تقنية الفيديو: “لقد ذكرتم أولئك الذين وقعوا رسائل مفتوحة مختلفة. أعلم أن ذلك كان

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة. لكنني متأكد من أن هؤلاء المحبين للفن الرسائلي لم يكتبوا شيئا على الأرجح عن بدء الأحداث المأساوية الصعبة الجارية في الشرق الأوسط”.

يُذكر أن المجلس الرئاسي الروسي للثقافة قد أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي في 6 أكتوبر 2025، ليحل محل المجلس الرئاسي للثقافة والفنون الملغى. ويضم المجلس شخصيات ثقافية روسية بارزة، من بينهم رئيس اتحاد السينمائيين الروسي نيكيتا ميخالكوف، ورئيس مسرح البولشوي ومسرح مارينسكي فاليري غيرغييف، ورئيس اتحاد العاملين في المسرح الروسي فلاديمير ماشكوف، والكاتب زاخار بريليبين.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

المصدر: RT